Яблоня Роялти – декоративное чудо

Декоративная яблоня Роялти – необыкновенное чудо. Это маленькое, можно сказать крохотное деревце, которое придаст любому саду изюминку.

Яблони Роялти лучше сажать небольшими группами, так они смотрятся еще лучше. Немногие садоводы знают об этом дереве, а зря. Оно необыкновенно.

Описание яблони

Это декоративная японская яблоня. Чем-то напоминает японскую сакуру. По кроне и стволу эти деревья схожи. Другое название – пурпурная яблоня – так ее назвали за цвет листьев. Основными местами использования этого дерева можно назвать:

Придомовые территории – ландшафтный дизайн.

Внутри офисных зданий – украшают холлы и кабинеты в больших кашпо.

Парков, скверов.

Частных домовладений и других территорий.

Яблоня имеет округлую или плакучую крону, она небольшого роста, даже взрослая достигает максимально трех метров. Однако крона раскидистая, широкая. У взрослых деревьев до 5 метров в ширину.

Листья яркие, летом пурпурные. Плоды мелкие, продолговатые, в пищу непригодны, но при употреблении не несут вреда или пищевого отравления, имеют не очень приятный вкус. Обладают красивым сизым цветом, имеют восковой, почти искусственный отлив, очень красиво смотрятся на солнце.

Крона дерева легко поддается формированию. Очень часто из нее делают ландшафтные фигуры. Они годятся для живой изгороди. Их также можно подрезать для выращивания в кашпо.

Посадка и уход

Яблоня Роялти никогда не будет хорошо расти в тени. Ей нужны только солнечные участки. Для офисных вариантов используются лампы подсветки. К почве дерево неприхотливо и может переносить даже бедный субстрат.

Полив тоже не является для этого дерева важным. Яблоня Роялти легко переносит перелив и засуху, также хорошо растет на почвах с близкими подземными водами.

Дерево нуждается в регулярной обрезке кроны, тогда она будет обладать всеми декоративными качествами.

Чтобы посадить яблоню, нужно:

Выкопать яму размерами 70 на 70 сантиметров. На дно ямы поместить питательную смесь, которая состоит из песка, компоста и перегноя – все один к одному. Затем залить ее хорошо водой. Вода впитается и можно сажать дерево. Поместить саженец на пригорок и закопать его, при этом, не погружая прививочную шейку под землю. Далее утрамбовать грунт и сформировать приствольный круг.

Дерево нуждается в регулярных поливах после посадки. Затем его можно поливать раз в месяц.

Яблоня Роялти – это редкий и очень красивый вид растения, который будет удивлять всех соседей своей необычностью и декоративностью.