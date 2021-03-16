Какие лучше всего дымоходы для твердотопливных котлов

Отопление частных домов с помощью твердого топлива стало очень популярным в наши дни. Все из-за роста цены на газ и электричество. Раньше они были основными среди населения, но все быстро поменялось. И теперь это очень дорого. Дрова, пеллеты, щепа стали альтернативой, которая помогает сэкономить деньги и обеспечить жилые помещения комфортной температурой даже в самые холодные зимние дни.

Для этих видов топлива необходимо иметь специальные котлы. Они имеют свои особенности, которые нужно учитывать при установке. Для их безопасной и эффективной работы большую роль играет дымоходная система. Лучше всего для этой цели подходит дымоходы из нержавеющей стали https://www.zigriydim.com.ua/dymohody-dlia-kotlov. Существуют специальные марки данного материала, которые имеют дополнительные примеси элементов, которые делают ее стойкой к высокой температуре и окислению.

Температура выхлопных газов после твердотопливных котлов достигает 120-150 градусов, это примерно в 2-3 раза выше, чем при работе газового котла. Также дрова выделяют вещества, которые при соединении с конденсатом образовывают кислоту, которая способна разрушить обычную сталь. Поэтому рекомендуется использовать дымоходные трубы, которые изготовлены только из специальной нержавейки.

Их преимущество также заключается в компактности, легкости и быстром монтаже. Они производятся длиной от 30 см до 1 метра. Это дает возможность быстро собрать необходимую конструкцию. Также их гораздо легче перевозить, чем трубу длиной 5-6 метров. Крепятся они между собой благодаря наличию специальных пазов. Один элемент имеет два разных диаметра с разных сторон. Это дает возможность состыковать их между собой по принципу «труба в трубу»

Для того, чтобы не нарушалась тяга и не выпадало большое количество конденсата из-за сильного охлаждения дымовых газов, необходимо устанавливать утепленные элементы. Их еще называют сендвич дымоходами. Зазор меду двумя трубами наполняется теплоизоляционным материалом, который к тому же не горит.

Что касается высоты, которая необходима для работы котла, то этого требования нужно придерживаться. Окончание дымохода должно быть на расстоянии как минимум 1 метра от конька или другого близстоящего здания. Если это требование не удается выполнить, тогда нужно окончание дымохода поднимать выше конька.

Преимущества дымоходов с нержавейки:

– Надежность

– Компактность

– Долговечность

– Практичность