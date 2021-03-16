Роль брокеров Форекс достаточно велика. Это – ключевые фигуры на данной бирже. И очень вжано не ошибиться, выбирая форекс брокера. Верный вбыор – Форекс брокер Roboforex. Здесь обеспечивают бесперебойность торговли частных трейдеров, предоставляют доступ к торговой платформе, с помощью корой появляется возможность успешно заключать сделки купли-продажи.

Кроме того, надежные брокеры Форекс аккумулируют гигантские объемы средств, в результате у трейдеров появляется возможность получить необходимое кредитное плечо, которое обеспечивает самые выгодные условия для сделки.

Трейдер может оперировать суммами, в сотни раз превышающими величину собственного депозита. При этом в разы увеличивается прибыль трейдера.

Брокерская компания – профессиональный участник данного финансового рынка, обеспечивающая связь между банками и трейдерами. Кроме возможности постоянного канала связи с рынком через торговые программы – терминалы, надежный брокер предоставляет трейдерам и другие важные брокерские услуги.

Существует две типовые бизнес-модели, по которым работают брокерские компании – сквозная обработка транзакций и маркетмейкер.

Группа компаний РобоФорекс использует гибридную бизнес-модель RoboForex Ltd. Для всех центовых счетов это – дилер, выступающий второй стороной сделки. Это объясняется условиями провайдера ликвидности, не работающего с транзакциями ниже определенного объема. Подобные ордера обрабатываются в компании.

На всех стандартных и ECN-счетах задействована технология STP, которая исполняется посредством Bridge, подключенного к провайдеру ликвидности.

Компания предоставляет клиента широкий пакет услуг, куда входит торговля на Форекс, бесплатный доступ к VPS серверу, а также мобильная версия WebTrader, сервис One-Click Trading для стратегий, направленных на осуществление большого количества сделок. И это – далеко не все, что входит в пакет услуг.

Для начинающего трейдера или располагающего небольшим стартовым капиталом, стоит рассмотреть открытие счета типа Pro-Cent, особенностью которого является дробление депозита. Таким образом удается начать торговлю на финансовом рынке с доступной суммы.

Для более опытных трейдеров компания предлагает счет Pro-Standart, с мгновенным исполнением ордеров и отсутствием реквот.