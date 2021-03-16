Юлия Мендель анонсировала строительство “точек притяжения” на Донбассе

На Донбассе, вблизи линии соприкосновения, в 2021 году начнут строить так называемые точки притяжения – образовательные классы, кинотеатры, сельские клубы.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в пилотном выпуске программы “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель” телеканала ” Дом “.

По ее словам, строительством этих “точек притяжения” будет заниматься Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях продолжится ремонт и строительство дорог и объектов инфраструктуры.

“Вдумайтесь, в Луганской области, например, в 2019 году, то есть до избирательного года, было построено только 19 км дорог, а уже в 2020-м – почти 200 км”, – рассказала Мендель.

Кроме дорог, на Донбассе в 2020 году сделали современные КПВВ, где есть все необходимое – банки, аптеки, медицинские пункты, почта, центры предоставления административных услуг. Также был построен мост в Станице Луганской, о котором так просили местные жители.

“На линии соприкосновения работают три важных центра – в Счастье, Станице Луганской и Золотом. Получить услуги могут жители по обе стороны от линии соприкосновения – нужно только сюда приехать”, – добавила пресс-секретарь президента.