Блогер из Швейцарии Le Grand JD снял фильм о войне на Донбассе

Швейцарский блогер Le Grand JD снял документальный фильм о российско-украинской войне под названием La guerre en Ukraine (“Война в Украине” – ред). Фильм можно посмотреть на странице блогера в YouTube, информирует Диалог.UA.

В фильме демонстрируются кадры Революции Достоинства зимы 2013-2014 годов, российской аннексии Крыма весной 2014 года, начала боевых действий на Донбассе, гибели малазийского “Боинга” MH-17, боев за Донецкий аэропорт и так далее. Сам автор фильма приезжал на Донбасс, чтобы лично взглянуть на происходящее.

Также в фильме демонстрируется мост в Станице Луганской, который разделяет оккупированные территории Луганской области с подконтрольными Украине районами.

Фильм вышел на французском языке, однако в нем звучат также английский, русский и украинский. На данный момент фильм посмотрели более 500 тысяч пользователей YouTube.