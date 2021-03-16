На Луганщине начали работу пять окружных прокуратур: адреса и контакты

С 15 марта в Луганской области начали свою работу пять окружных прокуратур. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры местных прокуратур, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и честность.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Кроме того, согласно перечню и территориальной юрисдикции окружных прокуратур, определенных приказом Генерального прокурора, четыре окружные прокуратуры в системе органов прокуратуры Луганской области сейчас находятся на временно оккупированной территории.

При определении количества окружных прокуратур и их территориального расположения в пределах области в первую очередь учитывались результаты деятельности органов прокуратуры по реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий, в том числе непосредственную связь с судебной системой и эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами, объем нагрузки на прокуроров, население административно-территориальных единиц.

15 марта руководитель Луганской областной прокуратуры Николай Прибига представил коллективам Лисичанской, Счастьенской и Сватовской окружных прокуратур их руководителей.

Приказом руководителя областной прокуратуры руководителем Лисичанской окружной прокуратуры назначен Александр Онуфриенко, руководителем Счастьенской окружной прокуратуры – Виктор Бутенко, руководителем Сватовской окружной прокуратуры – Павел Якушенко.

Николай Прибига поздравил назначенных руководителей и призвал к конструктивной работе с правоохранительными органами, местными властями и общественностью для обеспечения эффективной борьбы с преступными проявлениями на определенных территориях.

«Важно качественно организовать работу на местах. Законность в городах и районах – это первооснова деятельности органов прокуратуры Луганщины. Общество должно оценивать нашу работу исключительно по ее результатам. Надеюсь, что работа окружных прокуратур будет эффективной, а люди будут ей доверять », – отметил руководитель областной прокуратуры.



