На Луганщине начали работу пять окружных прокуратур: адреса и контакты

С 15 марта в Луганской области начали свою работу пять окружных прокуратур. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры местных прокуратур, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и честность.
Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.
Кроме того, согласно перечню и территориальной юрисдикции окружных прокуратур, определенных приказом Генерального прокурора, четыре окружные прокуратуры в системе органов прокуратуры Луганской области сейчас находятся на временно оккупированной территории.
При определении количества окружных прокуратур и их территориального расположения в пределах области в первую очередь учитывались результаты деятельности органов прокуратуры по реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий, в том числе непосредственную связь с судебной системой и эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами, объем нагрузки на прокуроров, население административно-территориальных единиц.
15 марта руководитель Луганской областной прокуратуры Николай Прибига представил коллективам Лисичанской, Счастьенской и Сватовской окружных прокуратур их руководителей.
Приказом руководителя областной прокуратуры руководителем Лисичанской окружной прокуратуры назначен Александр Онуфриенко, руководителем Счастьенской окружной прокуратуры – Виктор Бутенко, руководителем Сватовской окружной прокуратуры – Павел Якушенко.
Николай Прибига поздравил назначенных руководителей и призвал к конструктивной работе с правоохранительными органами, местными властями и общественностью для обеспечения эффективной борьбы с преступными проявлениями на определенных территориях.
«Важно качественно организовать работу на местах. Законность в городах и районах – это первооснова деятельности органов прокуратуры Луганщины. Общество должно оценивать нашу работу исключительно по ее результатам. Надеюсь, что работа окружных прокуратур будет эффективной, а люди будут ей доверять », – отметил руководитель областной прокуратуры.
|Найменування окружних прокуратур
|Адреса та контакти
|Лисичанська окружна прокуратура
|93100, м. Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Менделєєва, 65, тел. (06451) 7-34-21
|– Попаснянський відділ
|93300, м. Попасна, вул. Первомайська, 43,
тел. (06474) 2-07-30
|Сватівська окружна прокуратура
|92603, м. Сватове, вул. Шевченка, 10, тел. (06471) 3-37-66
|– Білокуракинський відділ
|92200, смт Білокуракине, вул. Базарна, 24, тел.(06462) 2-27-39
|– Троїцький відділ
|92100, смт Троїцьке,
пр-т Перемоги, 14,тел. (06456) 2-10-05
|Сєвєродонецька окружна прокуратура
|93400, м. Сєвєродонецьк, вул. 8 Березня, 2, тел.(06452) 4-04-77
|– Кремінський відділ
|92905, м. Кремінна, вул. Центральна, 10,тел. (06454) 3-11-81
|– Рубіжанський відділ
|93000, м. Рубіжне,
вул. Богдана Хмельницького, 101бтел.(06453) 7-62-61
|Старобільська окружна прокуратура
|92700, м. Старобільськ,вул. Монастирська, 15,
тел.(06461) 2-16-73
|– Біловодський відділ
|92800, смт Біловодськ,
вул. Петра Біливоди, 5,тел.(06466) 2-04-04
|– Марківський відділ
|92400, смт Марківка, площа Соборна, 4, тел.(06464) 9-11-50
|– Міловський відділ
|92500, смт Мілове, вул. Дружби Народів, 64, тел.(06465) 2-13-01
|– Новопсковський відділ
|92300, смт Новопсков,вул. Українська, 22,тел. (06463) 2-10-38, моб. тел.066-95-61-693
|Щастинська окружна прокуратура
|93500, смт Новоайдар,вул. Центральна, 26,
тел.(06445) 9-40-54
|– Станично-Луганський відділ
|93600, смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 41, тел.(06472) 2-16-42