На Луганщине начали работу пять окружных прокуратур: адреса и контакты

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С 15 марта в Луганской области начали свою работу пять окружных прокуратур. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры местных прокуратур, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и честность.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Кроме того, согласно перечню и территориальной юрисдикции окружных прокуратур, определенных приказом Генерального прокурора, четыре окружные прокуратуры в системе органов прокуратуры Луганской области сейчас находятся на временно оккупированной территории.

При определении количества окружных прокуратур и их территориального расположения в пределах области в первую очередь учитывались результаты деятельности органов прокуратуры по реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий, в том числе непосредственную связь с судебной системой и эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами, объем нагрузки на прокуроров, население административно-территориальных единиц.

15 марта руководитель Луганской областной прокуратуры Николай Прибига представил коллективам Лисичанской, Счастьенской и Сватовской окружных прокуратур их руководителей.

Приказом руководителя областной прокуратуры руководителем Лисичанской окружной прокуратуры назначен Александр Онуфриенко,  руководителем Счастьенской окружной прокуратуры – Виктор Бутенко, руководителем Сватовской окружной прокуратуры – Павел Якушенко.

Николай Прибига поздравил назначенных руководителей и призвал к конструктивной работе с правоохранительными органами, местными властями и общественностью для обеспечения эффективной борьбы с преступными проявлениями на определенных территориях.

«Важно качественно организовать работу на местах. Законность в городах и районах – это первооснова деятельности органов прокуратуры Луганщины. Общество должно оценивать нашу работу исключительно по ее результатам. Надеюсь, что работа окружных прокуратур будет эффективной, а люди будут ей доверять », – отметил руководитель областной прокуратуры.

 

Найменування окружних прокуратурАдреса та контакти
Лисичанська окружна прокуратура93100, м. Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Менделєєва, 65, тел. (06451) 7-34-21
– Попаснянський відділ93300, м. Попасна, вул. Первомайська, 43,
тел. (06474) 2-07-30
Сватівська окружна прокуратура92603, м. Сватове, вул. Шевченка, 10, тел. (06471) 3-37-66
– Білокуракинський відділ92200, смт Білокуракине, вул. Базарна, 24, тел.(06462) 2-27-39
– Троїцький відділ92100, смт Троїцьке,
пр-т Перемоги, 14,тел. (06456) 2-10-05
Сєвєродонецька окружна прокуратура93400, м. Сєвєродонецьк, вул. 8 Березня, 2, тел.(06452) 4-04-77
– Кремінський відділ92905, м. Кремінна, вул. Центральна, 10,тел. (06454) 3-11-81
– Рубіжанський відділ93000, м. Рубіжне,
вул. Богдана Хмельницького, 101бтел.(06453) 7-62-61
Старобільська окружна прокуратура92700, м. Старобільськ,вул. Монастирська, 15,
тел.(06461) 2-16-73
– Біловодський відділ92800, смт Біловодськ,
вул. Петра Біливоди, 5,тел.(06466) 2-04-04
– Марківський відділ92400, смт Марківка, площа Соборна, 4, тел.(06464) 9-11-50
– Міловський відділ92500, смт Мілове,  вул. Дружби Народів, 64, тел.(06465) 2-13-01
– Новопсковський відділ92300, смт Новопсков,вул. Українська, 22,тел. (06463) 2-10-38, моб. тел.066-95-61-693
Щастинська окружна прокуратура93500, смт Новоайдар,вул. Центральна, 26,
тел.(06445) 9-40-54
– Станично-Луганський відділ93600, смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 41, тел.(06472) 2-16-42