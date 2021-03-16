В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В частности, в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Трудовское вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинка -стрелецкое оружие.

Рядом с Пивденнным НВФ совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших военных нет.



По состоянию на 7:00 утра 16 марта, обстрелов не зафиксировано.