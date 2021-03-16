Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca: все подробности

Все больше стран отказываются от использования вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов.

“источник” рассказывает, что известно на данный момент.

Какие страны отказались от AstraZeneca

15 марта Минздрав Германии сообщил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.

Через несколько часов о подобном шаге заявили также Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия и Кипр.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

Кроме стран Европы от использования вакцины отказались Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка (там усомнились в ее эффективности против местного варианта коронавируса).

Что говорит компания-производитель

При этом компания AstraZeneca, проанализировав информацию о 17 миллионах людей, которых вакцинировали в Великобритании и ЕС не смогла найти доказательств образования тромбов от их вакцины.

“Тщательный осмотр не показал доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении, независимо от возраста, пола, партии препарата или конкретной страны“, – отметили в компании.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Вакцину AZD1222 совместно разрабатывали ученые из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (компания AstraZeneca). Предварительные результаты исследования препарата были опубликованы в журнале Lancet в августе 2020 года. Они показали, что однократное введение AZD1222 приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% участников через месяц после вакцинации.

Однако еще на этапе исследований испытания препарата пришлось приостановить из-за смерти одного из вакцинированных. Тогда медики пришли к выводу, что его смерть с вакциной не связана и испытания были продолжены.

Что говорит ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Как подчеркнула главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан, несмотря на то, что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.

Напомним, в Украине на данный момент используют вакцину от коронавируса Covishield, которая является индийским аналогом вакцины AstraZeneca.