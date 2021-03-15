Переговоры Путина и Зеленского: эксперт назвал плюсы и минусы двустороннего общения по Донбассу

Двусторонний формат переговоров Украины и России по Донбассу имеет не только свои плюсы, но и очевидные минусы.

Об этом рассказал “источнику” содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

По его словам, в общении между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным, очевидно, будет идти речь о продвижении украинских инициатив по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

“Но чревато это во многом еще и тем, что встречи на двустороннем уровне, например, с российским президентом, вполне очевидно будут интерпретироваться российской стороной совсем иначе – они будут обрастать фейками, совершенно искривленной информацией, поэтому тут есть весьма существенные риски”, – отметил эксперт.

Зеленский хочет сдвинуть процесс переговоров с мертвой точки. Но результаты таких действий будут известны позже. Пашков сомневается, что общение глав государств приведет к переменам.

“Безусловно, для Украины на сегодняшний день было бы наиболее оптимальным вариантом – многосторонние переговоры с участием партнеров Франции и Германии. Это создает Украине определенные переговорные преимущества. Такой выход на двусторонний уровень этих преимуществ лишает. Поэтому с одной стороны необходимость в переговорах есть, а с другой стороны они несут очевидные проблемы и вызовы”, – считает эксперт.

Он подчеркнул, что основная проблема сторон не переговоры, а позиция. Для начала Украине следует выбрать кандидатуру переговорщика, с которой также будут считаться в Кремле.

Подробней читайте в материале “источника”: Один на один с Путиным: почему Зеленский не станет Магомедом.