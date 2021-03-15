Сближения нет: эксперт дал печальный прогноз по развитию событий на Донбассе

Конфликт на Донбассе может снова обостриться из-за отсутствия договоренностей между Россией и Украиной.

Об этом рассказал “источнику” эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

В Кремле требуют выполнения договоренностей Минского формата, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Потому пока о проведения саммита “нормандской четверки” не хотят и слышать.

Речь идет о проведения выборов в ОРДЛО и возврата контроля над границей. Также не решены вопросы амнистии и предоставления широкой автономии оккупированным россиянами территорий на Донбассе.

По словам эксперта, в вопросах с пленными и перемириями продвинулись, но в других – позиции остались разными. Они все время обсуждаются, но сближения нет.

“И я думаю, что в ближайшем будущем иначе и быть не может, поэтому конфликт вернется к своему привычному состоянию, которое было до июля месяца прошлого года, т.е. до объявления перемирия”, – сказал Капитоненко.

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