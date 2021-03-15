В Украине появился свой штамм коронавируса: названы его главные угрозы

В Ивано-Франковской области, где наблюдается катастрофическая ситуация из-за вспышки коронавируса, обнаружили совершенно новый штамм COVID-19.

Об этом сказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан изданию “Вести”.

По его словам, новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили ученые Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад. Информацию об “украинском штамме” они передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), однако официально там о нем пока не сообщали.

У нового штамма COVID-19 есть признаки британского вируса и другие, которые пока не фиксировали в ВОЗ. Характеризуется он большей заразностью. Также зоне риска оказались и молодые люди.

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