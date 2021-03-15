Венедиктова подписала три подозрения бывшим должностным лицам “ПриватБанка”: подробности

Трем бывшим чиновникам ПриватБанка, среди которых – экс-глава правления, его заместитель и руководитель межбанковских операций – объявят о подозрении. Соответствующее представление подписала в понедельник, 15 марта, генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом руководительница Офиса генпрокурора сообщила на своей странице в Facebook.

“Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам “ПриватБанка”, – написала она.

Венедиктова отметила, что прежнее руководство “ПриватБанка” подозревают в нанесении государству ущерба в 8 миллиардов гривен.

“8 млрд гривень – именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного “Приватбанка” гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления”, – отметила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, указанные лица в 2016 году накануне национализации тогда еще негосударственного “ПриватБанка” решили незаконно списать денежные обязательства иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка.

“Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию”, – отметила генпрокурор.

Как сообщал “источник”, подозреваемый в присвоении имущества бывший первый заместитель председателя правления “ПриватБанка” Владимир Яценко, которого ранее задержали при попытке покинуть Украину, вышел под залог.