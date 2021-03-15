В прифронтовом селе на Луганщине сделали уличное освещение

Впервые в истории села Орехово Луганской области появилось уличное освещение, да еще и на солнечных батареях.

Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев-Датская группа по разминированию.

«Это решение было удачным, поскольку тянуть в село отдельную линию передач было бы значительно дороже. А теперь в селе освещены перекрестки и административные здания, библиотека», — говорит Артем, автор проекта.

Он рассказывает, что поначалу люди скептически относились к новым фонарям и были споры, где именно их нужно ставить. Вопрос о местах установки 10 фонарей решили на общих сборах громады.

«Когда люди увидели результат, то остались довольны. Теперь даже готовы фонари охранять, чтобы их никто не поломал», — рассказывает Артем.

Такие проекты помогают громадам на востоке Украины идти в ногу со временем и приобщаться к мировому тренду зеленой энергетики. DRC-DDG помогли реализовать проект благодаря поддержке European Union in Ukraine.