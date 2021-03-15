Сколько в Украине утилизировали доз вакцины от COVID-19: Ляшко раскрыл детали

В Украине в среднем не использовали 199 доз вакцины от коронавируса CoviShield.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко изданию “Украинская правда”.

По его словам, эти дозы не были утилизированы. Ляшко подчеркнул, что их не использовали, потому что флаконы могли быть разбиты, повреждены и тому подобное.

“Мы сделаем все возможное для того, чтобы вакцина использовалась качественно и эффективно. У любых многодозовых флаконов существует понятие “коэффициент разлива”. Он планируется при закупке вакцины и при дальнейшем использовании. Есть экономическое обоснование, что нам целесообразно открывать многодозовый флакон для вакцинации даже двух и трех человек. Все остальные дозы могут быть утилизированы”, – сказал санврач.

Он подчеркнул, что в Украине понимают глобальный дефицит вакцины от COVID-19, потому, чтобы не терять эти дозы, предложили вакцинироваться избыточными дозами.

Ляшко также отметил, что непосредственное количество доз вакцины, которая использована в Украине, составляет 47740 доз.

Как сообщал “источник”, ранее врач рассказывала, что в Украине утилизируют дозы вакцин от коронавируса, которые остаются в конце дня.