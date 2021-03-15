Чернышов посетил Рубежанскую школу №8, проект реконструкции которой отклонила областная комиссия

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов посетил Рубежанскую ООШ I-III ступеней № 8, проект реконструкции которой в 2020 году отклонила областная комиссия для оценки и отбора инвестпрограмм и проектов, которые могут реализовываться за счет ГФРР.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Общая стоимость отклоненного проекта модернизации составляла около 119 млн гривен, но городские власти считают ее вполне адекватной. Поэтому, Алексей Чернышев решил лично оценить необходимые объемы ремонтных работ.

После осмотра помещений и общения с руководством учреждения Министр отметил: «Понимаю, что объект точно подпадает под реконструкцию. Потому что то, как он выглядит сейчас, – это путешествие в прошлое. Уверен, мы найдем решение, чтобы уже в этом году начать ремонт. Впрочем, в этом вопросе необходима комплексная государственная поддержка. Считаю, что именно здесь, в Луганской области, которая находится в центре внимания правительства, не может быть объектов в таком состоянии ».

Алексей Чернышев также отметил по этой школе – опыт реконструкции образовательных объектов без прерывания учебного процесса на первом этапе существует.