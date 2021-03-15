В Украине начнут выдавать международное свидетельство о вакцинации: что нужно знать

Украина планирует выдавать международное свидетельство о вакцинации от Covid-19 и не будет вводить никаких “иммунных паспортов”.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава “Коронавирус инфо”, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что требования к международному свидетельству о вакцинации четко определены международными медико-санитарными правилами.

По словам Ляшко, если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика.

“Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19“, – резюмировал Виктор Ляшко.

Как сообщал “источник”, ранее Виктор Ляшко заявил, что у украинцев нет права выбора вакцины от коронавируса в рамках масштабной вакцинации.