Министр развития громад и территорий пообещал помочь с термомодернизацией кадетского корпуса в Кременной

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сегодня находится в Луганской области с рабочей поездкой.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В 2020 году Луганщина признана одной из лучших по реализации и качеству выполнения работ в рамках Программы Президента «Большое строительство»: из 21 объекта полностью восстановлено 20.

Первым объектом, который в рамках поездки посетил Алексей Чернышев, стал Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» в Кременной.

Министр ознакомился с условиями обучения и проживания лицеистов, а также осмотрел спорткомплекс: стадион, тренажеры, гимнастический блок и полосу препятствий.

В 2020 году стадион был реконструирован в рамках «Большого строительства». В частности, обустроено футбольное поле с искусственным покрытием и беговая дорожка. Общая сметная стоимость проекту составила 27 млн ​​гривен.

«Поле соответствует всем современным стандартам и выглядит круто – раньше я такого не видел, – поделился впечатлениями Алексей Чернышев. – Стадион построен за средства государственного фонда регионального развития, что подчеркивает высокий уровень сотрудничества области с нашим министерством ».

Кроме того, чиновник посетил приемную комиссию учебного заведения, где пообщался с абитуриентами и пожелал качественного обучения и удачного поступления.

«У вас заведение, которым можно гордиться», – обратился Алексей Чернышев к начальнику областного лицея Валерию Ембакову. Министр развития громад и территорий пообещал помочь с завершением термомодернизации здания учебного заведения.

Более того, он поручил включить в перечень проектов, которые будут финансироваться в 2022 году за счет средств ГФРР, установление в лицее солнечных панелей.

Напомним, это учебное заведение было создано в 1993 году на базе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. В 1996 году лицей передано в собственность Луганской областной территориальной общине. В августе 2014-го лицей был захвачен и уничтожен боевиками, поэтому в ноябре того же года лицей переместили в г. Кременная Луганской области. Свое настоящее название лицей получил в 2019 году. Сейчас здесь учатся 220 воспитанников и работают 75 педагогов и других сотрудников.

Среди выпускников лицея – победители и призеры спортивных соревнований международного, национального и областного уровней по боевым искусствам, кикбоксингу, скалолазанию, спортивному ориентированию, футболу, волейболу и другим видам спорта.