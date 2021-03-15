Техосмотр – подробности

Для того чтобы вовремя выявить и устранить неполадки авто, проводится диагностика работоспособности транспортного средства, в полном соответствии с установленными нормами. технический осмотр автомобиля обязателен для того, чтобы можно было пользоваться средством передвижения. На сайте https://umax.ru/check у каждого есть возможность в онлайн режиме записаться на техосмотр. Здесь же вы сможете осуществить проверку техосмотра по базе ЕАИСТО.

В полноценный технический осмотр автотранспорта входит инспектирование его износа, а также работоспособности. Кроме того, осуществляется проверка встроенного оборудования согласно действующих норм ГОСТа и правил.

Всего согласно регламенту, в процесс технического осмотра транспортного средства входят проверки по шестидесяти пяти пунктам. При этом в самом начале технических эксперт занимается проверкой эффективности, а также работоспособности всех тормозов, проверяется номерной знак, а также работоспособность и износ рулевой системы. В список следует добавить исправность работы освещения и состояние колес, шин, подвески. А еще – проверка работоспособности и износа двигателя, его системы, стеклоочистителя и стеклоомывателей. И это – далеко не полный перечень всех работ. Их гораздо больше.

Прохождение техосмотра – основание для того, чтобы получить положительные результаты по всем пунктам, после чего будет выдана диагностическая карта. В случае обнаружения нарушений, которые не вписываются в нормативы требований согласно безопасности, заносятся соответствующие пометки в диагностическую карту, автотранспорт отправляется для повторного, платного ТО.

Диагностическая карта содержит таблицу, куда вписана информация касаемо итогов технического осмотра. Она создается в двух экземплярах, подписывается техническим экспертом.

Если на автомобиль уже заведена действующая диагностическая карта, то при его покупке, не нужно будет проходить внеплановый техосмотр.

Вся информация касаемо итогов техосмотра авто обязательно отправляется и регистрируется в ЕАИСТО. Если у вас есть диагностическая карт, то вы сможете оформить на свой авто страховой полис ОСАГО.