За минувшие сутки на Луганщине выявили 19 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 19 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – восемь, Рубежное – два, Кременской район – два, Новоайдарский – семь.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 15 635 случаях.

Из них выздоровели – 14333; лечатся – 813 (186 – стационарно, 627 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса на Луганщине заболели 576 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 551.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 23,4 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 489 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 марта (09:00) в Украине 1467548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 433 летальных, 1226007 человек выздоровели. Всего проведено 7377404 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 6792 новых случая; летальных – 130; осуществлено 27598 тестирований; выздоровели 3491 человек.