Валерий Меладзе станет отцом в седьмой раз – его жена Альбина Джанабаева беременна

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева ждут третьего общего ребенка. Об этом бывшая участница “ВИА Гры” рассказала в Instagram, опубликовав красноречивое фото с округлившимся животом.

“В ожидании”, – подписала она снимок.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

55-летний Меладзе и 41-летняя Джанабаева вместе воспитывают двоих сыновей: их старшему Константину в этом году исполнилось 17, а младшему Луке в июле будет 7.

Фото: instagram.com/meladzevalerian/

Также у Валерия Меладзе есть трое детей от первой жены Ирины Меладзе (Малухиной) – 30-летняя Инга и 19-летние близнецы Софья и Арина. В 1990 году у пары родился мальчик, но умер через 10 дней.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году: в то время певица уже год не выступала в составе “ВИА Гры”. В мае 2019 года Джанабаева впервые рассказала, что они с мужем мечтают завести третьего ребенка.

Ранее Вера Брежнева показала, как выросли две ее дочери Соня и Сара. У 38-летней певицы и ее мужа Константина Меладзе все еще нет общих детей.

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