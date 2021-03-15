Хорошо, когда работа является любимым делом. Вдвойне хорошо, когда она приносит стабильный доход. И каждый рассчитывает на продвижение по карьерной лестнице, стараясь прикладывать максимум усилий. Но если долгожданное повышение так и не наступило, а начальство не оценивает вашего рвения; если вы даже подумываете сменить место работы или вообще сферу деятельности – не спешите с таким важным решением. Возможно стоит задуматься, в чем первопричина карьерных неудач? Пересмотреть подходы к работе? Да и вообще ее роль и место в жизни? Найти ответы на многие вопросы, касающиеся профессиональной деятельности, помогут мудрые книги. Мы как раз собрали Топ 10 книг, которые помогут взлететь по карьерной лестнице: от тайм-менеджмента до персонального брендинга.

«Гибкий ум», Эстанислао Бахрах

Эстанислао Бахрах – молекулярный биолог, доктор наук, преподаватель и консультант по лидерству, развитию креативности и инновациям. Пять лет преподавал и проводил исследования в Гарварде.

Его книга «Гибкий ум» рассказывает не только о том, как развить творческие способности и генерировать идеи, но и в целом об особенностях работы мозга. Как развивался человеческий мозг? Из чего он состоит? Откуда берутся инстинкты? Как возникают идеи? Почему каждый из нас способен на творчество в любом возрасте? Об этом автор пишет с точки зрения нейронауки.

Книга написана простым языком с множеством интересных примеров. Также в ней масса упражнений для тренировки мозговой деятельности. Будет полезна всем, кто хочет развивать свои умственные и творческие способности и сохранить ясность ума до глубокой старости.

https://epolits.com/gibkiy-um-24082829

«Незаменимый», Сет Годин

Частенько в обществе приходится слышать фразу «незаменимых людей нет». Но так ли это на самом деле? Известный предприниматель и писатель Сет Годин считает, что такой подход в работе и жизни давно устарел!

По мнению автора, большинство работающих людей – обычные наемные работники, которые следуя биологическому инстинкту выживания, робко исполняют все указания, боясь как огня всего нового и нестандартного. Индустриальная модель дала миру сотрудников исполнительных, послушных, но легко заменяемых. Но в современных условиях ведения бизнеса эта модель уже нежизнеспособна. Пришло время людей, которые способны на большее, чем просто выполнять рабочие обязанности.

Незаменимые – это люди, которые берутся за сложные задания и постоянно генерируют идеи. Люди, которые помогают другим и к которым можно всегда прийти за советом. Работники, которые в каждое дело привносят элемент эмоциональности и творчества. Их работу невозможно автоматизировать, а идеи растиражировать. Они постоянно растут, а значит дают импульс всему, что их окружает. Эта книга будет полезна всем руководителям, которые ищут Незаменимых и тем, кто хочет стать Незаменимым.

«Ловушка времени», Алек Маккензи, Пэт Никерсон

Есть такие сотрудники, у которых от слова «дедлайн» начинает дергаться глаз. Но не так страшен чёрт, как его малюют. Если правильно организовать свое рабочее время, то можно все успевать в срок и значительно повысить продуктивность. Об этом книга «Ловушка времени».

Алек Маккензи и Пэт Никерсон – специалисты в области тайм-менеджмента. С помощью интервью и пошаговых практических советов они научат безупречно организовать трудовой день и привести дела в порядок.

Из книги «Ловушка времени» вы узнаете, как не сойти с ума от нескольких задач сразу, как грамотно установить сроки и определять время, необходимое для решения вопроса, как побороть пожирателей времени, защищать свои приоритеты и повысить продуктивность работы.

«Как привести дела в порядок», Дэвид Аллен

Если у вас на работе скопился ворох бумаг, а дома лежит столько же неоплаченных квитанций; если вы устали от многозадачности и не знаете, за что схватиться; если вы решаете мелкие задачи, а на крупные проекты не остается времени, то настал момент прочитать международный бестселлер «Как привести дела в порядок» от Дэвида Аллена.

Дэвид Аллен – известный специалист по личной продуктивности и эффективности, автор методики «GTD», руководитель консалтинговой компании «David Allen Company», работающей с организациями «The World Bank», «New York Life», «Ford Foundation» и другими. Двенадцать лет он потратил на разработку особой технологии под названием «GTD» (Getting Things Done). Эта методика может помочь человеку справиться с потоком дел как на работе, так и в личной жизни.

По мнению самого автора, эта книга не столько о том, как привести дела в порядок, сколько о том, как это сделать правильно. Что предпринять, чтобы работать много, но при этом с удовольствием и качественно. Как научиться справляться с большим потоком информации, быстро принимать верные решения, планировать и контролировать работу, отделять главное от второстепенного. И что самое ценное – внести в свои дела ясность и избавиться от стресса.

https://epolits.com/kak-privesti-dela-v-poryadok-iskusstvo-produktivnosti-bez-stressa-4436330

«Наука общения», Ванесса ван Эдвардс

Общение – важная часть жизни каждого человека. Увы, не все могут похвастаться своими способностями как собеседника. Кто-то спокойно заводит знакомство просто на улице, а кому-то тяжело в общении даже с коллегами или знакомыми. Спикер, основатель лаборатории The Science of People, ведущая тренингов Ванесса ван Эдвардс рассказывает в своей книге о ключевых принципах человеческой коммуникации, которые помогут преуспеть и на работе, и в личной жизни.

Ванесса ван Эдвард опирается на научные исследования, работы психологов и социологов, а также личный опыт. Из книги вы узнаете о законах человеческого поведения и взаимодействия: о том, как быстро произвести нужное первое впечатление; как вести себя в разных ситуациях и наладить контакт; как лучше понимать другого человека, в том числе и с помощью языка тела.

Книга содержит простые и действенные рекомендации для тех, кто испытывает трудности в коммуникации, или просто хочет улучшить контакты с деловыми партнерами и близкими людьми.

«Выйди из зоны комфорта», Брайан Трейси

Автор книги «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь» Брайан Трейси – настоящий гуру в области успеха. Когда-то он был разнорабочим, побывал в десятках стран, работая на теплоходе, стал обычным «продажником» в одной из компании. А через два года очутился в кресле вице-президента. В его семинарах принимают участие сотни тысяч человек, а книги читают миллионы.

По мнению Брайана Трейси, ключ к успешной работе, высокому положению и счастью лежит в умении сконцентрироваться на задаче и довести ее до финала. В книге «Выйди из зоны комфорта» он предлагает 21 действенный метод, который позволит добиться решения сложных проблем. Советы специалиста помогут правильно расставить акценты, раскрыть внутренний потенциал и увеличить работоспособность.

«Выйди из зоны комфорта» – книга для деловых людей, которые хотят правильно распределить время и ресурсы для решения максимального количества задач.

https://epolits.com/vyydi-iz-zony-komforta-izmeni-svoyu-zhizn-6219922

«Преврати себя в бренд!», Том Питерс

Том Питерс – один из крупнейших специалистов в области менеджмента, бизнес-консультант с мировым именем и автор многих бестселлеров. Его имя – глобальный бренд в сфере менеджмента. И он научит, как превратить себя в бренд.

Том Питерс считает, в эпоху «больших офисов» и «больших боссов» у многих работников задушена инициативность, креативность, драйв. Именно поэтому они не любят свою работу, а просто делают ее. Но бывает, что в такой ситуации виноват не начальник, а мы сами. Мы сами превращаем себя в серую массу, и рухни система – опустим руки. Однако в эру глобальных перемен, человек вполне способен быть самостоятельной единицей экономики. Способен стать успешным специалистом, полностью берущим ответственность за дело. Сделать свое имя синоним первоклассной работы.

Именно созданию Я-бренда гуру менеджмента посвятил свою книгу. Здесь вы найдете 50 советов о том, как превратить свое имя в бренд и получить настоящий кайф от того, чем вы занимаетесь. Издание полезно для руководителей, сотрудников, фрилансеров и даже для молодых людей, выбирающих профессию.

«Правила выдающейся карьеры», Стивен Кови

Вы в поисках работы? Не знаете, как правильно составить резюме? Вас уже пригласили на собеседование, а справиться с волнением нелегко? Или же наоборот: работа есть, но кажется, что топчетесь на месте? Тогда книга Стивена Кови «Правила выдающейся карьеры» должна быть в вашей библиотеке.

Стивен Кови – известный авторитет в области лидерства, соучредитель и вице-президент компании FranklinCovey. Книгу он написал в соавторстве с помощницей, руководителем по обучению в вышеназванной компании Дженнифер Колосимо. В этом издании содержатся ответы на самые актуальные вопросы по трудоустройству: грамотное написание резюме, успешное прохождение собеседования, определение своих сильных сторон и их реализация в работе. Также вы узнаете, что делать, если вы очень хотите получить должность, а опыта нет, как найти любимое дело и стать незаменимым сотрудником и многое другое.

Книга выручит тех, кто ищет работу, а также тех, кому необходимы перемены уже на имеющейся должности.

«Никогда не ешьте в одиночку», Кейт Феррацци

Вы наверняка слышали про термин «нетворкинг». Это понятие пришло к нам из Запада и уже прочно укрепилось в сознании общественности. Простыми словами нетворкинг – это деятельность по созданию сети полезных контактов. На первый взгляд кажется, что особого таланта в записи нужных телефонов нет. Но на самом деле нетворкинг – особая философия, особый образ жизни, стремление искренне и открыто общаться с самыми разными людьми, помогать им.

Основатель и генеральный директор консалтинговой компании Greenlight Кейт Феррацци считается нетворкером №1 в мире. Эту книгу от написал в соавторстве с журналистом и писателем Тале Рэзе. Что вы сможете почерпнуть для себя из их работы? Это основные принципы общения с разными людьми, как эффективно наладить разговор при личной встрече, во время звонка по телефону или переписки в Сети, как расширить круг контактов, поддерживать беседу и слушать собеседника. Авторы научат искусству превращения «шапочных» знакомых в друзей и единомышленников, а также как поддерживать собственный «бренд», чтобы сформировать верный образ в глазах окружающих.

Эта книга будет полезна широкому кругу читателей, особенно тем, кто привык ограничивать круг общения. Главное помнить, нетворкинг – это открытый диалог, нацеленный на искренность и помощь. Это не попытка «торговать дружбой», а готовность прийти на выручку, не требуя что-то взамен.

https://epolits.com/nikogda-ne-eshte-v-odinochku-i-drugie-pravila-netvorkinga-591105

«Ctrl Alt Delete», Митч Джоэл

Митч Джоэл – президент компании «Twist Image», лидера в сфере цифрового маркетинга и коммуникаций. Он успешный предприниматель, спикер, блогер, лидер общественного мнения. Его часто называют визионером в маркетинге коммуникаций. И он считает, что в нынешнюю эпоху компаниям просто необходимо сделать комбинацию Ctrl Alt Delete, то есть перезагрузиться.

Джоэл уверен, что технологии, социальные сети и Интернет-торговля коренным образом меняют подход к бизнесу и буквально «наступают» на традиционные бизнес-модели. Те компании, которые этого не понимают, могут не выдержать новых условий. Поэтому эксперт считает, что уже сегодня необходимо менять образ мышления и перестраивать свое дело и карьеру в эпоху перемен. Он рассказывает о пяти ключевых силах, которые уже сейчас трансформируют коммерцию, а также о семи факторах, которые помогут подготовиться к работе в новой обстановке.

Книга поделена на две части. В первой вы узнаете о стратегии бизнеса (будет полезна руководителям компаний и директорам по маркетингу), а во второй – об управлении карьерой, и она адресована всем, кто работает по найму. «Ctrl Alt Delete» – работа скорее концептуальная, чем инструментальная. В ней вы найдете интересные мысли и примеры из жизни.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/top-10-knig-kotorye-pomogut-vzletet-po-karernoy-lestnitse