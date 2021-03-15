Рубежанина задержали за торговлю оружием и боеприпасами

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали преступную деятельность 22-летнего жителя г. Рубежное, который приобрел, хранил и осуществлял сбыт оружия и боеприпасов жителям области.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По данному факту следственными Следственного управления открыто уголовное производство по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что мужчина без предусмотренного законом разрешения, приобрел и хранил пистолет «RETAY G 17» (с замененным стволом), автомат Калашникова «АКС-74У», патроны к ним и гранату.

Именно во время сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов мужчина был задержан.

Задержанному объявлено подозрение, сейчас следователями вместе с прокуратурой решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.