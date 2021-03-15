В Северодонецке показали проект строительства жилья для переселенцев

Военно-гражданская администрация Северодонецка обнародовала проект строительства жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщает ” Дом “.

Ожидается, что строительный этап завершится к концу 2023 года. Это будет 7 домов на 216 квартир. Сметная стоимость – 22, 1 млн евро, а срок реализации проекта составляет 5 лет – до 24 марта 2025 года. Финансирование обеспечивает Немецкий банк развития KfW в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ).

Жилье передадут в собственность Северодонецкой ВГА. Квартиры будут подлежать сдаче в аренду и аренду с последующим выкупом для ВПЛ и жителей Северодонецка.

Новые дома построят, следуя международным требованиям и стандартам, в частности стандартам энергоэффективности.

Также в Северодонецкой ВГА сообщили, что в конце марта на отдельных земельных участках в микрорайоне №80 проведут инженерно-геологические работы для определения инженерно-геологического состояния почвы.