Зарегистрирована Нижнетепловская сельская ВГА и назначен ее руководитель

10 марта Восточным межрегиональным управлением Министерства юстиции была зарегистрирована Нижнетепловская сельская военно-гражданская администрация. Согласно записи, руководителем назначен Дмитрий Кондратьев.

Об этом сообщается на страничке “Территориальные громады Станично-Луганского района” (ранее – официальная страница Станично-Луганской РГА в ФБ)



“В результате этого окончательно потеряли свои полномочия и прекратили работу Нижнетепловский, Тепловский, Сотенский, Великочерниговский советы. То есть, с этого момента, руководитель ВГА несет исключительную ответственность за жизнедеятельность Нижнетепловской территориальной громады, а именно работу школ, детских садов, учреждений культуры, библиотек, звенья первичной медицины, предоставления социальных услуг, административных услуг, выплату заработной платы, благоустройство и многое другое”, – сказано в сообщении.