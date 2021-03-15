Люди начинают осознавать: эксперт рассказала, чего украинцы боятся больше, чем коронавируса

Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, актуализировал главные страхи украинского общества – люди опасаются инфляции, роста безработицы, падения экономики и бедности.

Об этом в интервью “источнику” рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи, главный демограф Украины Элла Либанова.

“По образованию, например, эксперты видят проблему, а сообщество над этим в основном не очень задумывается, потому что здесь надо посидеть и подумать. Вот мы с коллегами из США готовим совместный материал, и они были уверены, что онлайн-образование уменьшает неравенство, но когда я выложила аргументы, о которых мы уже говорили, они согласились. Не думаю, что украинцы изменят топ проблем. У нас традиционно переживают за то, чтобы были нормальные зарплаты и нормальные пенсии, есть опасения инфляции, безработицы. Все эти вопросы как были на первом месте, так и остаются”, – отметила Либанова.

По словам эксперта, за время карантина люди осознали страшную угрозу пандемии и стали даже больше бояться бедности, которая является следствием тяжелой ситуации в стране, чем самой болезни.

“Возможно, только сейчас начинается осознание, что мы имеем результат пандемии в Украине: более 35 тысяч умерших за прошлый год по сравнению с 2019 годом. Но здесь надо думать, только ли коронавирус виноват, или не совсем умная реакция власти, не только украинской. Я о том, что прекратили плановые операции, плановое обслуживание в медучреждениях в целом: или “корону” лечить, или неотложные случаи. Но можно не доводить до неотложных, если вовремя получать помощь.

То есть, мы получили рост смертности от онкологии, от сердечно-сосудистых болезней, ведь не только органы дыхания страдают у людей. Я еще жду статистику по возрасту умерших, она будет где-то летом, и сравнить ее с 2019 годом”, – резюмировала Либанова.

Более об изменениях в обществе за время карантина, экономических трендах, психологических и ментальных последствиях для украинцев читайте в материале “источника”: “Пока все боролись с “короной”, у нас выросла смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний – Элла Либанова” .