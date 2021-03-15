До +11 градусов тепла днем: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 15 марта, в Луганской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 6-11 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем 8-10 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем 9-11 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 16 – 19 марта

16.03 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью от 4 0 тепла до 1 0 мороза, днем 4-9 0 тепла.

17.03 Облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 4 0 тепла до 1 0 мороза, днем 4-9 0 тепла.

18.03 Облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 4-9 0 тепла.

19.03 Облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 4-9 0 тепла.