Масленичные гуляния: В Северодонецке провожали зиму. ФОТО

14 марта в Северодонецке на площади Победы и возле Ледового Дворца Спорта в течение дня состоялось празднование Масленицы.

Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации Северодонецка.

Около 11 часов все желающие собрались возле Ледового Дворца спорта, где проходил аттракцион «Столб с подарками» и спортивно-развлекательные соревнования и конкурсы. От организатора мероприятия – Северодонецкой городской военно-гражданской администрации победители получали замечательные ценные призы – микроволновые печи, мультиварки, пылесосы, блендеры, наборы инструментов, соковыжималки, шашлычницы, конвекторы и другие. Вручали подарки заместители руководителя ВГА Олег Кузьминов и Ирина Степаненко.

На главной сцене выступали военные артисты и оркестр “Эдельвейс”.

С главной сцены Северодонецка горожан и гостей города поздравили с Масленицей руководитель Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, народный депутат Украины Алексей Кузнецов и руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

После поздравлений уважаемых гостей началась праздничная развлекательная программа и концертно-театрализованное представление «Веселая Масленица», которую подготовили творческие коллективы городского Дворца культуры, Центра детско-юношеского творчества и СДЮК «Юность».

Для маленьких гостей был организован показ военной техники. Опытные инструкторы рассказывали о ее характеристиках и особенностях.

По традиции наши защитники приготовили и угощали всех желающих бесплатным казацким кулешом, гречневой кашей и чаем.

Активно работала ярмарочная торговля. Наибольшее количество покупателей была у продавцов сувенирной продукцией, блинов и шашлыка.

В районе центральных фонтанов проходили конкурсы, игровые мероприятия и выставка творческих работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

В завершение праздника аниматоры СДЮК «Юность» устроили зажигательные танцевальные хороводы с проводами зимы и встречи весны.