НВФ тринадцать раз нарушали “режим тишины”: сводка штаба ООС за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В частности, рядом с населенным пунктом Пивденное противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного – удовлетворительное.



Неподалеку Катериновки НВФ открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Луганского – из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.



Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединское. Вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок – еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники на действия противника открывали огонь.



“Оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. При этом противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций наших военных. Для прекращения провокаций Украинская сторона СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины”, – сказано в сообщении.



С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.