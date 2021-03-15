Сразу было понятно: появилось видео с подозреваемым в убийстве 7-летней девочки под Херсоном

11 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области полиция нашла со следами насильственной смерти тело 7-летней Маши Борисовой, которая исчезла 7 марта. Полиция задержала подозреваемого в ее жестоком убийстве.

Об этом в Facebook написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

“Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи“, – рассказал он.





По словам Клименко, правоохранители установили предполагаемого убийцу, собрали доказательства и получили предварительные выводы экспертиз. Когда полиция пришла к подозреваемому, он лежал в луже крови с порезанными венами.

“Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки“, – пишет Клименко.

Как сообщал “источник”, семья погибшей Маши живет очень бедно, но мать заботилась о детях и не злоупотребляла спиртным, как это написали СМИ ранее.