В Минздраве назвали области, где критическая ситуация с госпитализацией больных COVID-19

По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в Киеве и еще восьми областях Украины. В “красной” карантинной зоне остаются четыре региона.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства здравоохранения.

Самая критическая ситуация с госпитализацией сложилась в Ивано-Франковской области, где 14 марта показатель на уровне 123,6 при норме 60 на 100 тысяч населения. В Винницкой области этот показатель достигает 123,5.

Также сейчас превышены показатели в Киеве (76,7), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой областях (90,1).

Зоны карантина в Украине по состоянию на 14 марта:

“красная” зона — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;

“оранжевая” зона — Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области;

“желтая” зона — Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Требованиям “зеленой” зоны не соответствует ни один регион Украины.

Как сообщал “источник”, в Украине растет количество заболевших COVID-19, не исключено, что в стране будет введен очередной жесткий локдаун.