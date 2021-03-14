Украина получит вакцину от коронавируса Novavax: появились новые данные о ее эффективности

Производители вакцины от коронавируса Novavax, 10 млн доз которой должна получить Украина, сообщили, что она более чем на 96% эффективна в предотвращении легкой и тяжелой формы Covid-19.

Об этом пишет NBC News.

“Мы очень воодушевлены этими данными“, – сказал Стэнли Эрк, президент и главный исполнительный директор Novavax.

Эти данные получены на основании исследования более 15 тысяч взрослых в Великобритании.

Двухдозовая вакцина более чем на 96% эффективна против более ранних штаммов вируса, циркулирующих в Великобритании. Эффективность против более поздних мутаций B.1.1.7 несколько ниже – 86%. Также Novavax показала 100% эффективности против наиболее тяжелых форм Covid-19.

Вакцина Novavax немного отличается от других используемых вакцин. Вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson дают организму “инструкции” по устройству шипового белка коронавируса, который иммунная система учится распознавать и бороться с ним. Тогда как Novavax доставляет протеин-шип прямо к телу.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в Украине сделано уже 51 137 прививок от коронавируса препаратом CoviShield.