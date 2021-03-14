В Украину идет новая волна похолодания, часть страны накроет снег: детальный прогноз

В понедельник, 15 марта, Украину накроет очередной атмосферный фронт, который принесет похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В западных, северных областях, а также в Винницкой ожидаются осадки в виде дождя, но в западной части возможен и мокрый снег. На остальной территории страны, которая будет еще под влиянием восточного антициклона, существенных осадков не прогнозируется.

На Востоке и в Приазовье синоптик обещает сильный ветер.

В южной части, в Центре и на Востоке – днем +7…+13 градусов. В северных областях ожидается +4…+8 градусов. В западных регионах – 2-5 градуса тепла, а на Закарпатье +6…+8 градусов.

В Киеве 15 марта будет облачно, небольшие дожди. Температура воздуха дня составит около +5 градусов. Но 16 марта температура поднимется до 9-10 градусов выше нуля, однако 17 числа снова похолодает.

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