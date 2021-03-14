День украинского добровольца 2021: история праздника и главные факты

В воскресенье, 14 марта, отмечается День украинского добровольца – именно в этот день в 2014 году первые 500 активистов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы под Киевом, для формирования первого добровольческого батальона.

“источник” рассказывает об истории праздника.

День украинского добровольца был учрежден Верховной Радой 7 января 2017 года. Целью праздника является чествование защитников Украины, укрепление патриотического духа в обществе, привлечение внимания и забота об участниках украинских добровольческих формирований.

В 2014 году многие украинцы являлись в военкоматы без повестки, или самоорганизовывались в батальоны и отправлялись на Донбасс, чтобы защищать Украину.

14 марта 2014 года активисты Майдана начали учения на полигоне в Новых Петровцах под Киевом. Был создан резервный батальон Нацгвардии, который состоял из 570 добровольцев из Самообороны Майдана. После трех недель подготовки, бойцы отправились на восток Украины.

С тех пор добровольческое движение расширялось и наращивало свои силы.

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