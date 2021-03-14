Украине грозят большие проблемы: ученый спрогнозировал сроки нового локдауна из-за COVID-19

В Украине растет количество заболевших COVID-19, не исключено, что в стране будет введен очередной жесткий локдаун.

Об этом сообщил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире телеканала “Украина 24”.

“Как правило, вводят локдаун не когда пик заболевания, а когда он начинается, для того, чтобы препятствовать развитию заболевания. Возможно, в связи с тем, что у нас начинается второй пик заболеваемости, и наверняка он будет интенсивным в апреле-мае, нужно было вводить какие-то меры пресечения распространению инфекции“, – пояснил Комиссаренко.

Он добавил, что в Украине зафиксированы случаи новых мутаций COVID-19, которые являются более заразными.

Комиссаренко отметил, что для того, чтобы вакцинация от коронавируса дала результат, необходимо, чтобы в Украине делалось по 100 тысяч прививок в день.

“Если будет 100 тысяч, у нас осталось примерно 300 дней, мы до конца года могли бы проиммунизировать почти все то население, которое требует иммунизации, это чуть больше 30 млн человек. При нынешних темпах говорить об иммунизации не приходится“, – констатировал он.

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