В Украине прививки от COVID-19 получили свыше 50 тыс. человек: статистика на 14 марта

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24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом CoviShield, по состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в стране сделано уже 51 137 прививок.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава “Коронавирус инфо”.

За сутки 13 марта было вакцинировано 3 596 человек.

От общего числа привитых одну дозу препарата получили 3 596 человек, им предстоит вакцинироваться повторно.

Сколько вакцинаций от Covid-19 сделано в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 10 прививок;
  • Волынская область – 120 прививок;
  • Днепропетровская область – 80 прививок;
  • Донецкая область – 130 прививок;
  • Житомирская область – 110 прививок;
  • Закарпатская область – 210 прививок;
  • Запорожская область – 10 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 214 прививок;
  • Киевская область – 260 прививок;
  • Кировоградская область – 90 прививок;
  • Луганская область – 370 прививок;
  • Львовская область – 80 прививок;
  • Николаевская область – 120 прививок;
  • Одесская область – 130 прививок;
  • Полтавская область – 82 прививки;
  • Сумская область – 70 прививок;
  • Тернопольская область – 210 прививок;
  • Харьковская область – 120 прививок;
  • Херсонская область – 230 прививок;
  • Хмельницкая область – 270 прививок;
  • Черновицкая область – 290 прививок;
  • Черниговская область – 170 прививок;
  • Черкасская область – 110 прививок.

За весь период вакцинации больше всего прививок сделано в Донецкой области (4 784), меньше всего – в Черниговской области (926).

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса.