В Украине прививки от COVID-19 получили свыше 50 тыс. человек: статистика на 14 марта

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом CoviShield, по состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в стране сделано уже 51 137 прививок.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава “Коронавирус инфо”.
За сутки 13 марта было вакцинировано 3 596 человек.
От общего числа привитых одну дозу препарата получили 3 596 человек, им предстоит вакцинироваться повторно.
Сколько вакцинаций от Covid-19 сделано в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 120 прививок;
- Днепропетровская область – 80 прививок;
- Донецкая область – 130 прививок;
- Житомирская область – 110 прививок;
- Закарпатская область – 210 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Ивано-Франковская область – 214 прививок;
- Киевская область – 260 прививок;
- Кировоградская область – 90 прививок;
- Луганская область – 370 прививок;
- Львовская область – 80 прививок;
- Николаевская область – 120 прививок;
- Одесская область – 130 прививок;
- Полтавская область – 82 прививки;
- Сумская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 210 прививок;
- Харьковская область – 120 прививок;
- Херсонская область – 230 прививок;
- Хмельницкая область – 270 прививок;
- Черновицкая область – 290 прививок;
- Черниговская область – 170 прививок;
- Черкасская область – 110 прививок.
За весь период вакцинации больше всего прививок сделано в Донецкой области (4 784), меньше всего – в Черниговской области (926).
Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса.