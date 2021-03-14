В Украине прививки от COVID-19 получили свыше 50 тыс. человек: статистика на 14 марта

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом CoviShield, по состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в стране сделано уже 51 137 прививок.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава “Коронавирус инфо”.

За сутки 13 марта было вакцинировано 3 596 человек.

От общего числа привитых одну дозу препарата получили 3 596 человек, им предстоит вакцинироваться повторно.

Сколько вакцинаций от Covid-19 сделано в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 120 прививок;

Днепропетровская область – 80 прививок;

Донецкая область – 130 прививок;

Житомирская область – 110 прививок;

Закарпатская область – 210 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 214 прививок;

Киевская область – 260 прививок;

Кировоградская область – 90 прививок;

Луганская область – 370 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Николаевская область – 120 прививок;

Одесская область – 130 прививок;

Полтавская область – 82 прививки;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 210 прививок;

Харьковская область – 120 прививок;

Херсонская область – 230 прививок;

Хмельницкая область – 270 прививок;

Черновицкая область – 290 прививок;

Черниговская область – 170 прививок;

Черкасская область – 110 прививок.

За весь период вакцинации больше всего прививок сделано в Донецкой области (4 784), меньше всего – в Черниговской области (926).

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса.