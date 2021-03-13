В Украине ожидают пик третьей волны коронавируса: 40 тысяч больных в сутки — не предел

В Украине ожидают пик третьей волны коронавируса, при которой ежедневно могут выявлять 40 тысяч больных. По прогнозам ученых, страну ждет коронавирусный коллапс. Уже через две недели, по прогнозу НАН Украины, страна выйдет на стабильные 10-15 тысяч новых случаев заболевания в день.

Об этом говорится в материале “источника”.

По словам старшего научного сотрудника отдела молекулярной иммунологии Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины Владимира Галицкого, весенний подъем заболеваемости будет характеризоваться гораздо большим количеством тяжелых случаев и смертей, по сравнению с осенней волной.

“Весенняя волна COVID-19 в Украине будет продолжаться до середины мая. Пик – начало апреля. Ежедневное количество новых случаев на пике – 40 000. Ежедневное количество смертей на пике – 1 000 и выше, особенно если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны”, – написал Владимир Галицкий на своей страничке в Facebook.

Но ведь 40 тысяч в день – это не просто много, а очень много. Даже осенью статистика заболеваемости не поднималась выше 17 тысяч.

“40 тысяч — это абсолютная гарантия. Если у нас 200 летальных исходов в сутки, и эти темпы сохранятся, нам понадобится всего лишь два месяца, чтобы было 40 тысяч, то есть где-то в начале мая, – подтверждает прогнозы Андрей Волянский. – Риск в том, что будет еще больше. Если смертей будет и 300, и 400 в сутки, тогда это будет не 40, а 50 тысяч новых случаев в сутки, а возможно и больше”.

Впрочем, по словам руководителя Национальной экспертной группы по инфекционному контролю в Украине Андрея Александрина, реальное количество новых случаев ежедневно уже перевалило за 40 тысяч.

“На официальные данные по количеству выявляемых новых больных ежесуточно вообще не стоит смотреть. На сегодняшний день, я считаю, ежедневно фиксируется около 70-100 тысяч новых случаев. Просто люди не обращаются за медицинской помощью, или обращаются, когда у них уже тяжелое состояние, поэтому и такие официальные цифры”, – пояснил Александрин.

Подробнее о том, что ожидать Украине на пороге третьей волны коронавируса, читайте в материале “источника”: “Ковидное цунами: выдержит ли Украина третью волну коронавируса”.