К “красной” зоне карантина отнесли еще один украинский город

В г. Винница с 13 марта 2021 года из-за стремительного распространения коронавируса введены ограничения, предусмотренные для “красной зоны”. Соответствующее решение принято по результатам заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Винницкого городского совета.

Так, с 13 марта в Винницкой городской территориальной общине расширены противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для так называемой “оранжевой” зоны в соответствии с зонированием Кабмина, и введены карантинные ограничения “красного” уровня, касающиеся запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры.

Как известно, кроме Винницы, “красный” уровень в Украине сейчас установлен на территории четырех регионов Украины.

Как сообщал “источник”, в Ивано-Франковской области власти решили закрыть на карантин горнолыжный курорт “Буковель”. Соответствующее решение в пятницу, 12 марта, приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.