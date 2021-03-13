В Казахстане разбился самолет: фото, видео и данные о погибших

В субботу, 13 марта, возле аэропорта Алма-Аты (Казахстан) упал военный самолет Ан-26, на борту которого, по предварительной информации, находилось шесть человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта Алматы. На кадрах, появившихся в сети, видны клубы дыма, поднимающиеся с места падения самолета.

Местные СМИ сообщают, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, двоих госпитализировали. Сообщается, что самолет Ан-26 принадлежал пограничной службе КНБ.

Он упал близ населенного пункта Кизилту.

“Примерно в 17.20 пропала связь с воздушным судном Ан-26. По предварительной информации, самолет принадлежит одной из пограничных частей и летел с Нур-Султана в Алма-Аты. Службы аэропорта выехали на место”, – сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Как сообщал “источник”, 4 марта на востоке Турции произошла авиакатастрофа с военным вертолетом, в результате которой погибло, как минимум, девять военнослужащих, еще четверо получили ранения.