Выход есть, но стоит денег: как оформить инвалидность во время карантина

Оформить инвалидность во время карантина возможно через частную клинику.

Об этом “источнику” рассказали эксперты.

По словам заместителя главы центрального правления УТОС (Украинское общество слепых) Михаила Новосецкого, больницы сейчас практически закрыты для планового лечения. Оно возможно только после окончания карантина в связи с пандемией коронавируса.

“Вопрос может решиться только через скандал. С одной стороны, формально, мы имеем право на получение помощи по здоровью”, – отметил он.

Новосецкий подчеркнул, что выход все же есть – записаться на госпитализацию в частную клинику. Правительство не запрещало им плановую госпитализацию.

“Действительно, есть частные клиники, в которые можно записаться на госпитализацию, но там один день нахождения стоит около 7 тысяч гривен. И это только нахождение в палате, не считая лекарств. Далеко не каждому это по карману”, – добавил эксперт.

С этим согласен и глава ОО “Правозащитный союз инвалидов” Александр Вознюк. Он рассказал, что такая ситуация фактически дает зарабатывать частным медицинским компаниям. Такую медицину могут себе позволить обеспеченные люди, а им вряд ли нужно пособие в размере 2-3 тысячи гривен в месяц.

Такие условия в стране “плодят” мошенников. В сети можно встретить объявления о предоставлении (липового) заключения медкомиссии, которое и является основанием для направления на медико-социальную экспертизу, всего за 300 гривен.

Подробней читайте в материале “источника”: Скандаль или плати: как государство “кинуло” инвалидов на карантине.