Заработали и можно закрывать: в сети бурно отреагировали на закрытие курорта Буковель

В сети пользователи прокомментировали решение властей о закрытии горнолыжного курорта Буковель из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Украинцы обсудили ситуацию в интернете.

Напомним, данное решение было принято региональной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 12 марта. Въезд на территорию Поляницкой территориальной общины в Ивано-Франковской области будет ограничен с 13 марта. На территорию ОТГ будут пропускать только жителей или работников местных учреждений и предприятий, поэтому туристы не смогут попасть на курорт.

Многие пользователи сети отметили, что это уже пора было сделать давно. Но также подчеркнули, что сезон закончился и только тогда закрыли курорт.

Как сообщал “источник”, оснований для введения нового жесткого локдауна на территории всей страны нет.