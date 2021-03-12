Это не конец: Зеленский анонсировал новые санкции СНБО, видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжат вводить санкции против олигархов и пропагандистов, которые нарушают государственный суверенитет.

Видеообращение глава государства опубликовал на своей Facebook-странице.

По его словам, также СНБО и правоохранительные органы и дальше будут разбираться с тем, как именно объекты государственной собственности попали в руки частных лиц.

“СНБО и дальше будет защищать государственные интересы Украины”, – подчеркнул он.

Украинский лидер выразил благодарность Западу за поддержку Украины. Также он напомнил, что страна не забыла про Крым.

“Вчера (11 марта – ред.) была утверждена государственная стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополь”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это было необходимо сделать еще в 2014 году.

“Восстановление справедливости в Украине было одной из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали немного раньше!”, – добавил президент.

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