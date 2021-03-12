Отправляют на домашний стационар: как в Украине “кинули” инвалидов во время карантина

Во время карантина люди с инвалидностью попали в безвыходную ситуацию – согласно постановлению правительства государственным и коммунальным учреждениям запрещено проводить плановые госпитализации, а потому люди с инвалидностью не могут получить направление на МСЭК, оформить группу инвалидности и государственную помощь и льготы.

Об этом говорится в материале “источника”.

На специальной “горячей линии” Минсоцполитики, которая работает для консультаций людей с инвалидностью и должна способствовать соблюдению прав людей с инвалидностью, разъяснили ситуацию.

“Порядок при назначении группы по инвалидности остается неизменным, даже учитывая, что сейчас карантин. В начале карантина правительством было принято решение о поддержке лиц с инвалидностью, которые уже имели группу и переназначение социальных выплат стало автоматическим. Другое дело, если вы в первый раз обратились. Автоматического переназначения тут быть не может. Обратитесь лучше в департамент здравоохранения в вашем городе. Возможно, вы можете обратиться в МСЭК позже, когда будет возобновлена работа комиссий”, – пояснили в ведомстве.

На самом деле, в некоторых регионах Украины работа МСЭК и не останавливалась, а просто перешла в дистанционный режим. Но опять же, даже на дистанционке МСЭК работали с украинцами, у которых уже была оформлена группа. При этом, оформление статуса впервые через процедуру госпитализации никто не отменял.

Когда же наступит это “позже”, после которого учреждения здравоохранения войдут в привычный ритм работы – сказать трудно. Более того, для многих больных, требующих социальной поддержки, “позже” может так и не наступить. К примеру, онкобольной пациент может стать нетрудоспособным в последние полгода-год своей жизни. И, не имея возможности оформить группу, он будет лишен даже минимальной помощи от государства для облегчения своих страданий.

А сколько будет длиться пандемия коронавируса, столько, очевидно, и будет действовать запрет на плановую госпитализацию.

“Обращайтесь к своему семейному доктору, потому что в одних случаях стационар не нужен, все зависит от ваших показаний, а в других случаях они делают стационар на дому и обследование в амбулаторных условиях. Стационар сейчас не всегда работает в такой классической форме, как было раньше. Решайте эти вопросы со своим семейным врачом”, – пояснили в столичном департаменте здравоохранения.

Выходит, что пройти госпитализацию и получить направление на МСЭК возможно, не выходя из дома? Не совсем. Сами семейные врачи недоумевают, как возможно организовать стационарное лечение в домашних условиях.

“Я впервые слышу по поводу домашнего стационара, – говорит семейный врач Владислав Ващенко. – Если для оформления группы, то ведь все равно нужна лечебно-консультативная комиссия (ЛКК). Человека должен посмотреть не один специалист из этой комиссии, а потом по этому заключению происходит выписка документации для оформления инвалидности. Максимум, что может входить в домашнее лечение – это наблюдение пациентов после перенесенной болезни, например, инсульт. В таком случае семейный доктор может консультировать на дому, но все равно мы нуждаемся в консультациях и других специалистах”.

Детальнее о социальной поддержке людей с инвалидностью в Украине во время карантина читайте в материале “источника”: “Скандаль или плати: как государство “кинуло” инвалидов на карантине”.