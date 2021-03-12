Жительницы Луганщины перевели аферистам более 40 тысяч гривен. Полиция призывает быть бдительнее

В течение суток полицией Луганщины зарегистрировано четыре случая мошенничества, в результате которых жительницы Луганщины отдали преступникам свои сбережения в общем размере более 40 000 грн.

Об этом сообщает ГУНП в Луганской области.

Вчера, 57-летней северодончанки позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Мужчина отметил, что женщине нужно пройти верификацию банковской карточки. Женщина назвала данные, которые пришли к ней в смс-сообщениях, после чего разговор был закончен. Позвонив на «горячую линию» банка, женщина узнала, что разговаривала она не с банковским сотрудником, а в отделении учреждения ей сообщили, что с ее счета было снято 31 тыс грн кредитных денег.

В полицию пгт Новопсков поступило сообщение местной жительницы о том, что ей позвонил неизвестный и представился работником АО «Ощадбанк». Во время разговора женщина сообщила собеседнику реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета были сняты денежные средства в сумме 5000 грн.

1600 грн за косметическую лампу и стул 46-летняя жительница. Лисичанска перечислила на банковскую карту в качестве предоплаты за товар. Объявления женщина нашла в начале марта в одной из социальных сетей, но мебель не получила, связь с «продавцом» оборвалась.

В г. Старобельск местная жительница на сайте «ОЛХ» нашла объявление о продаже цветов и перечислила продавцу деньги за покупку в сумме 2600 грн, однако товар не получила и связь с «продавцом» потеряла.

Все факты внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 190 УК Украины.

Полиция напоминает правила, которые помогут уберечь сохранения сбережений:

• Не называйте конфиденциальные данные банковских счетов, карточек и кодов, которые приходят в смс-сообщениях!

• не перечисляйте деньги за товар, пока его не получите и не проверили!

• Не передавайте деньги «за решение проблем с близкими»!

В случае, когда вам звонит неизвестный абонент и под любым предлогом требует деньги – положите трубку и позвоните в полицию / банка / родным!

Справка: верификация – это мера безопасности, необходимая для того, чтобы исключить возможность использования мошенниками ваших персональных данных. Обращаем внимание, что верификация проводится непосредственно в момент совершения какой-либо операции с денежными средствами, которые имеются на счете (перевод денег, покупки через сеть Интернет). Употребляя непонятные, специфические термины, мошенник пытается запутать или напугать свою жертву.