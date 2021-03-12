За минувшие сутки спасатели Луганщины три раза выезжали тушение возгораний сухой травы, камыша и мусора

За прошедшие сутки, 11 марта, спасатели Луганщины осуществили 3 выезда на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 7 га. От пожаров пострадали Троицкий, Старобельский и Белокуракинские районы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Луганской области.

Служба спасения призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня.

Во время отдыха на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью.