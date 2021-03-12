Праздник завершился трагедией: в Кременной взяли под стражу женщину, подозреваемую в убийстве сожителя

Под процессуальным руководством Кременского отдела Северодонецкой местной прокуратуры 34-летней местной жительнице сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, вечером 8 марта на почве личных неприязненных отношений между женщиной и ее сожителем произошла ссора во время распития алкогольных напитков в компании своих знакомых. В ходе конфликта подозреваемая причинила пострадавшему ножевое ранение в область сердца, в результате чего он скончался на месте.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия, изъяли орудие преступления и другие необходимые для установления обстоятельств происшествия вещественные доказательства. Женщина была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кременской районный суд Луганской области рассмотрел ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемой безальтернативный мера пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляется следователями отдела полиции № 2 Северодонецкого городского управления полиции ГУ Нацполиции в Луганской области, продолжается.

За совершенное подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.