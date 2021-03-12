На Луганщине разоблачили мужчину, который украл скот с пастбища

За сутки полицейские Луганщины раскрыли восемь имущественных преступлений. По всем фактам совершения краж чужого имущества сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины. Подозреваемые в совершении краж установлены, им грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Об этом рассказали в ГУНП в Луганской области.

Северодонецкие полицейские в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили 35-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении кражи вытяжки из домовладения местной жительницы.

В г. Приволье и Попасная полицейские разоблачили воров металлических изделий и садового инструмента со двора домовладения. Ими оказались 28-ми и 25-летние ранее судимые местные жители.

Полицейские Беловодска установили личность вора и его местонахождение, который совершил кражу имущества со двора частного дома. Им оказался 44-летний безработный ранее судимый местный житель.

Счастьенские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили вора велосипеда – 35-летнего безработного ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. Украденный велосипед найден, после проведения следственных действий он будет возвращен владелице.

Также в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские Троицка разоблачили воров телефонного кабеля.

Станично-Луганские полицейские установили личность правонарушителя – 31-летнего безработного жителя с. Расцвет, который украл скот с пастбища.

В рамках открытых уголовных производств продолжается досудебное следствие. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.