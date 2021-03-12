В ОРЛО в реке нашли тело женщины: “вероятно, поскользнулась на канатной переправе”

Во временно неподконтрольном Краснодонском районе в реке нашли тело 51-летней женщины.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Труп находился недалеко от берега в реке Большая Каменка, его вытащил местный житель.

“Следы насильственной смерти отсутствуют, причину гибели установят после судмедэкспертизы”, – сказано в сообщении.

По словам очевидцев, погибшая женщина жила одна в посёлке Краснодарский, вела обычный образ жизни. Чтобы сократить путь, некоторые люди пользуются подобием канатной переправы. Вероятнее всего, держась за обледенелый трос, она поскользнулась и упала в воду. Помочь ей было некому, и сколько она пробыла в реке – тоже неизвестно.