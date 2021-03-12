Глава ЛОВГА просит пожарный вертолет для обеспечения дежурства в пожароопасный период

На Луганщине будет запрещено посещение лесов в пожароопасный период.
Об этом глава облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 12 марта. Мероприятие проведено Министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым, сообщает пресс-служба ЛОВГА.
Также Сергей Гайдай обратился с предложением по обеспечению размещения и дежурства на территории Луганщины в течение пожароопасного периода пожарного вертолета.
Докладывая о внедрении мероприятий по предупреждению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сельхозугодий в летний период 2021, председатель Луганской областной государственной администрации отметил, что подготовительные мероприятия в регионе завершают.
Так, на следующей неделе должны утвердить план действий по предупреждению и ликвидации пожаров в природных экосистемах региона. Им, в частности, предусмотрено выполнение органами власти на местах, территориальными подразделениями министерств и других центральных органов исполнительной власти соответствующих превентивных мер.
Кроме того, будет действовать оперативный штаб по подготовке и устойчивому прохождению пожароопасного периода 2021 года.
Более того, для предотвращения возникновения пожаров в лесах издано распоряжение председателя областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации «О запрете посещения лесных массивов в пожароопасный период 2021». Документом предусмотрен запрет посещения хвойных лесов населением и въезда в них транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств лесной охраны и пожарной техники при установлении высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Сейчас идет процедура регистрации распоряжения в Государственном реестре нормативно-правовых актов.
Сергей Гайдай отметил, что вчера состоялось совещание с представителями Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров. С ними обработаны мероприятия по совершенствованию координации предупреждения и тушения лесных и других ландшафтных пожаров и защиты населенных пунктов Луганской области. Во время мероприятия отмечено, что 90% техники в лесоохотничьих хозяйствах области используется более 15 лет. То есть, она технически устаревшая.
На заседании также рассмотрели состояние подготовки мест массового отдыха на водных объектах Украины. Обсудили и вопрос обеспечения потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами в случае наступления маловодья.
По итогам государственным органам и облгосадминистрациям поручено
- обеспечить создание и обновление в лесных массивах минерализованных полос, противопожарных разрывов, пожарных водоемов и дорог противопожарного назначения, проведение ремонта наблюдательных башен, очистка лесных массивов от завалов;
- организовать проверку состояния готовности пожарных подразделений лесопользователей, территориальных общин, местной, добровольной и ведомственной пожарной охраны к реагированию на пожары и возгорания;
- установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах, в частности с использованием систем дистанционного наблюдения, беспилотных летательных аппаратов;
- установить контроль за соблюдением лесопользователями, агропредприятиями, фермерами и населением требований пожарной безопасности;
- организовать проведение рейдов и патрулирования наиболее пожароопасных лесных массивов, торфяников, территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- организовать проведение учений (тренировок) для повышения готовности органов управления и сил гражданской защиты территориальной подсистемы гражданской защиты к тушению пожаров в природных экосистемах;
- запретить разведение костров в лесных массивах и рекреационных зонах (кроме специально оборудованных мест и оборудованных территорий зеленого отдыха), а также выжигания стерни, сухой растительности и мусора;
- организовать разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах, лесополосах, поймах рек и тому подобное.