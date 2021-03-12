Глава ЛОВГА просит пожарный вертолет для обеспечения дежурства в пожароопасный период

На Луганщине будет запрещено посещение лесов в пожароопасный период.



Об этом глава облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 12 марта. Мероприятие проведено Министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым, сообщает пресс-служба ЛОВГА.



Также Сергей Гайдай обратился с предложением по обеспечению размещения и дежурства на территории Луганщины в течение пожароопасного периода пожарного вертолета.



Докладывая о внедрении мероприятий по предупреждению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сельхозугодий в летний период 2021, председатель Луганской областной государственной администрации отметил, что подготовительные мероприятия в регионе завершают.



Так, на следующей неделе должны утвердить план действий по предупреждению и ликвидации пожаров в природных экосистемах региона. Им, в частности, предусмотрено выполнение органами власти на местах, территориальными подразделениями министерств и других центральных органов исполнительной власти соответствующих превентивных мер.

Кроме того, будет действовать оперативный штаб по подготовке и устойчивому прохождению пожароопасного периода 2021 года.



Более того, для предотвращения возникновения пожаров в лесах издано распоряжение председателя областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации «О запрете посещения лесных массивов в пожароопасный период 2021». Документом предусмотрен запрет посещения хвойных лесов населением и въезда в них транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств лесной охраны и пожарной техники при установлении высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Сейчас идет процедура регистрации распоряжения в Государственном реестре нормативно-правовых актов.



Сергей Гайдай отметил, что вчера состоялось совещание с представителями Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров. С ними обработаны мероприятия по совершенствованию координации предупреждения и тушения лесных и других ландшафтных пожаров и защиты населенных пунктов Луганской области. Во время мероприятия отмечено, что 90% техники в лесоохотничьих хозяйствах области используется более 15 лет. То есть, она технически устаревшая.



На заседании также рассмотрели состояние подготовки мест массового отдыха на водных объектах Украины. Обсудили и вопрос обеспечения потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами в случае наступления маловодья.



По итогам государственным органам и облгосадминистрациям поручено