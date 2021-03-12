На Луганщине рыбоохранный патруль “застукал” рыбака с “хапугой”

11 марта Луганский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на пруду возле с. Роговое Новопсковского района Луганской области.

Об этом сообщает Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области.



Около 14 часов был задержан нарушитель, осуществлявщий вылов рыбы запрещенным орудием лова ловушкой – «хапугой», изготовленной из сеткоснастевого материала. В сетях находилась такая рыба – щука 2 экз . Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила почти 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 680 грн.



На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела направлены в Новопсковский районный суд Луганской области для привлечения лиц к административной ответственности.



В Управлении Госрыбагентства в Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48 и (099) 674-10-55. О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба сообщать по указанному номеру телефона.



Справочная информация:

Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г.. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».