На Луганщине растет число новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще шесть больных.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – двадцать пять, Рубежное – двенадцать, Северодонецк – пятьдесят два, Беловодский район – три, Белокуракинский – одно, Кременской – шесть, Новоайдарский – два, Новопсковский – четыре, Сватовский – шесть.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 15 498 случаях.

Из них выздоровели – 14292 (39 за последние сутки), лечатся – 719 (170 – стационарно, 549 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса на Луганщине заболела 571 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 549.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21,9 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-летняя, 80-летняя, 82-летняя, 83-летняя, 94-летняя женщины из Северодонецка и 80-летний мужчина из Рубежного.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 487 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 11 марта (09:00) в Украине 1438468 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 27 915 летальных, 1214876 человек выздоровели. Всего проведено 7282107 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 12 946 новых случаев; летальных – 230; осуществлено 100 718 тестирований; выздоровели 4630 человек.